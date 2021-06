Isola dei Famosi 15, la finale in diretta: chi vincerà?

- Consigliato per te -

In prima serata su Canale 5 va in onda questa sera la Finale della quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi: sei i finalisti

Per la prima volta nella storia del reality, questa sera la Finale della quindicesima edizione de l‘Isola dei Famosi si svolgerà in Honduras: i sei finalisti, Valentina Persia, Awed, Andrea Cerioli, Matteo Diamante, Beatrice Marchetti e Ignazio Moser, si contenderanno la vittoria finale sfidandosi in numerosi televoti (in cui l’ultima parola spetta al pubblico da casa) e altrettante prove fisiche, coordinati come sempre dall’inviato Massimiliano Rosolino.

In studio a Cologno Monzese, commenteranno la volata finale – durata circa tre mesi e ventidue puntate in prime time – gli opinionisti Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi insieme alla conduttrice Ilary Blasi.

Se i naufraghi eliminati dall’Isola dei Famosi nel corso delle passate puntate saranno tutti in studio per ricordare la loro esperienza oltreoceano, in Honduras arriveranno alcuni ospiti, persone a cui i finalisti sono particolarmente legati: già confermate, per esempio, Arianna Cirrincione e Cecilia Rodriguez (compagne rispettivamente di Andrea Cerioli e Ignazio Moser) ma anche Davide Paciello, fratello di Awed.

Per cosa ricorderemo i naufraghi

Mai come quest’anno è davvero difficile provare a fare pronostici su chi possa vincere l’Isola dei Famosi. Tra un colpo di scena inaspettato e l’altro (numerosi sono stati anche i ritiri), ognuno dei naufraghi ancora in gara ha messo in luce una propria caratteristica che potrebbe aver fatto breccia nel cuore della platea televisiva: la spunterà il pigro Andrea Cerioli o il milite noto Ignazio Moser (che ha sacrificato la sua folta chioma perchè i suoi compagni mangiassero un piatto di lasagna)? Buone quotazioni anche per Beatrice Marchetti, dopo un percorso da assoluta regina di Playa Imboscadissima.

Ma una vittoria al femminile potrebbe anche premiare Valentina Persia, con buona pace di Vera Gemma che a noi ha confessato:

“Valentina Persia non deve assolutamente vincere, per me non è un buon esempio di solidarietà femminile. Con una sua vittoria passerebbe il messaggio che ogni mezzo è lecito per arrivare ad un obiettivo. Io preferisco pensare che si debba sempre rimanere se stessi, anche a costo di perdere”

Il pubblico del web (sempre attentissimo e sagace nel commentare le dinamiche dei reality show Mediaset) infine, potrebbe accordare il proprio consenso ai due influencer di questa edizione dell’Isola dei Famosi, Awed (l’unico dei Finalisti che si trova in Honduras sin dalla prima puntata) e Matteo Diamante, ultimo superstite degli Arrivisti, volato in Honduras dopo essersi fatto notare nel corso dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione & Viceversa.

Chi ha vinto? Il podio

Il vincitore della quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi è