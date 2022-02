Criscito al Toronto da subito, affare in chiusura

Mimmo Criscito va al Toronto. A lanciare la news Gianluca Di Marzio che, attraverso il suo sito, ha annunciato l’imminente chiusura della trattativa che vedrà il difensore genoano seguire il napoletano Lorenzo Insigne.

Per Criscito pronto un contratto biennale, con una base d’intesa già raggiunta. L’ufficialità al trasferimento ci sarà tra un paio di settimane.

A differenza di Lorenzo Insigne che si aggregherà ai Toronto dalla prossima stagione, Mimmo Criscito partirà già da Marzo dove l’aspetta il campionato Mls.

Il difensore genoano, quindi, non finirà il campionato in Serie A con la squadra rossoblù..

L’esterno sinistro classe 1986 in questa stagione ha collezionato 15 presenze in Serie A impreziosite da 5 gol e un assist. Da segnalare anche una rete messa a segno in Coppa Italia.