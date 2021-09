Cristiano Ronaldo, doppietta all’esordio con lo United: Old Trafford in delirio

Una doppietta di Cristiano Ronaldo regala la vittoria al Manchester United contro il Newcastle: l’Old Trafford riabbraccia il figliol prodigo

Un gol per tempo, giusto per ripresentarsi al meglio: Cristiano Ronaldo era il personaggio più atteso all’Old Trafford per il suo secondo esordio con la maglia del Manchester United. Il portoghese, che ha detto addio alla Juventus, non si è fatto attendere e con una doppietta ha steso il Newcastle. Il punteggio finale è 4-1 per i ragazzi di Solskjaer con il connazionale Bruno Fernandes e Lingard che hanno chiuso con altre due reti nel finale di gara.

Schierato nel ruolo di punta centrale, CR7 non ha brillato dal punto di vista della condizione ma è stato cinico e spietato quando si è presentata la ghiotta chance di segnare. Il primo gol è arrivato al tramonto del primo tempo, approfittando di una respinta corta di Woodman, lesto a ribadire in porta e far esplodere il Teatro dei Sogni. Il raddoppio è arrivato al 62′, dopo il pareggio momentaneo di Manquillo per i Magpies: ben servito da Shaw, Ronaldo ha infilato un ancora non irreprensibile Woodman che si è fatto infilare sotto le gambe dalla conclusione mancina rasoterra del portoghese.

Tutta la partita in campo per CR7 che vuole prendere subito feeling con l’Old Trafford e la Premier League. La prima è stata intepretata nel modo giusto: due gol per dare un segnale all’intero campionato inglese. Cristiano Ronaldo è tornato.