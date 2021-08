Juventus: Ronaldo a Manchester e Kean a Torino, le cifre delle operazioni

Tutto fatto in casa Juventus per la cessione di Ronaldo e l’acquisto di Kean. L’attaccante italiano in prestito per due anni. Le cifre delle operazioni

Mancano poche ore alla chiusura del mercato estivo, e le squadre italiane sono in cerca degli ultimi colpi da piazzare per accontentare i rispettivi allenatori. Questa mattina la Juventus ha annunciato l’arrivo di Moise Kean, che va a “rimpiazzare” il partente Cristiano Ronaldo, tornato al Manchester United.

Intanto sono state rivelate le cifre delle due operazioni. Per la cessione di Ronaldo, la Juventus riceverà 15 milioni di euro pagabili in cinque esercizi, a cui si sommano circa 8 milioni di bonus legati a risultati sportivi. La cessione genererà una minusvalenza di circa 14 milioni di euro sull’esercizio 2020-2021 della Juventus.

Kean invece arriva in prestito biennale a 7 milioni (3 per la stagione appena iniziata, 4 per la prossima) con obbligo di riscatto legato ad alcune condizioni fissato a 28 milioni. A questi si aggiungono altri 3 milioni di bonus.

La Juventus quindi potrà guadagnare fino a 22 milioni per la cessione di Ronaldo, mentre per Kean potrebbe arrivare a sborsare 30 milioni di euro entro le prossime due o tre stagioni. I bianconeri oltre all’ex Everton vorrebbero anche Mauro Icardi, ma il Psg non ha intenzione di cederlo. La Juventus farà un altro tentativo a gennaio.