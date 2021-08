A quasi un anno non ce l’ha fatta il piccolo River Stone, nipotino dell’attrice Sharon Stone: il bambino è morto ieri 30 agosto 2021

River Stone, nipotino delle nota attrice Sharon Stone, non ce l’ha fatta. Pochi giorni fa l’appello della donna affinché un miracolo potesse salvare il piccolo, che il prossimo 8 settembre avrebbe compiuto un anno. Figlio del fratello minore della Stone, Patrick e della moglie Tasha, era stato trovato privo di sensi nella sua culla qualche giorno fa. Poco dopo gli era stata diagnosticata un’insufficienza multiorgano che ha da subito fatto versare il bambino in condizioni disperate.

Sharon Stone aveva fatto sapere a tutti della grave malattia pubblicando una foto di River Stone intubato e privo di sensi nel letto d’ospedale. Sotto la foto aveva scritto: “E’ stato trovato oggi nella sua culla con una insufficienza totale multiorgano (patologia conosciuta anche come MODS da Multiple Organ Dysfunction Syndrome). Per favore pregate per lui perché abbiamo bisogno di un miracolo”.

La star nel frattempo era lontana da casa. Si trovava in questi giorni a Venezia per una vacanza ed era anche una delle ospiti più attese della sfilata di Dolce e Gabbana di domenica sera. A causa di questa emergenza familiare era stata costretta a rifare i bagagli e tornare d’urgenza a Los Angeles. Poche ore dopo ha pubblicato il post per il suo nipotino; in moltissimi, tra protagonisti dello spettacolo e persone comuni, hanno mostrato solidarietà e vicinanza alla famiglia del piccolo River Stone.

L’annuncio più triste

Nella serata del 30 agosto Sharon Stone ha poi dato un annuncio ben più doloroso. Con un video molto intimo in cui la si vede giocare sul letto insieme al suo adorato nipotino e figlioccio ha fatto sapere a tutti che il bambino non c’è più con la didascalia “River William Stone 09/08/2020-08/30/2021”. La morte del bambino è un duro colpo per tutta la famiglia Stone. Solo un anno fa erano tutti sul picco del mondo per la felicità di accoglierlo e ora a meno di un anno dovranno tutti trovare la forza per dirgli addio.