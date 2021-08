US Open: buon esordio per Medvedev, Tsitsipas piega Murray al 5°

Si alza il sipario sulla 141^ edizione degli US Open, ultimo Slam stagionale. Medvedev e Tsitsipas esordiscono con una vittoria, bene anche Rublev

Nella giornata di ieri è cominciata la 141^ edizione degli US Open, che come ogni anno chiude il discorso Slam. Favorito n.1 Novak Djokovic, che va a caccia del suo 4° successo, che gli permetterebbe non solo di superare Federer e Nadal negli Slam, ma anche di completare il Grande Slam.

I giovani però non vogliono restare ancora a guardare, e Medvedev, Tsitsipas e Zverev sono pronti a dare battaglia al serbo. Ieri sono scesi in campo i primi due di questi nella prima giornata degli US Open, ed entrambi hanno portato a casa la vittoria. Il russo ha battuto in tre set Gasquet, più difficile il compito di Tsitsipas, che di fronte si è trovato Murray.

I due hanno dato vita ad una partita spettacolare, terminata con la vittoria del greco al 5° set dopo quasi quattro ore di gioco. Dopo la partita Murray si è scagliato duramente contro il greco per le sue continue lunghe pause in bagno tra un set e l’altro, cosa che il greco aveva fatto anche a Cincinnati.

Subito eliminato Kyrgios, battuto al 1° turno degli US Open da Bautista Agut in tre set. Buon esordio anche per Rublev, che batte 3-0 Karlovic, Auger-Aliassime, 3-1 a Donskoy, e Ruud, 3-0 a Sugita.