La ex Miss Italia Cristina Chiabotto è diventata mamma della sua primogenita, avuta dal marito Marco Roscio

“Benvenuta amore. Sei la nostra luce! Io e papà ti amiamo già tantissimo. Sei il regalo più bello della vita e non potevi che arrivare per la mia prima festa della mamma”. Con questo post, accompagnato da una foto in cui si vede una manina della piccola, Cristina Chiabotto ha annunciato la nascita della sua primogenita Luce, avuta dal marito Marco Roscio, imprenditore con il quale è sposata dal 2018.

Chiabotto aveva annunciato la sua gravidanza qualche tempo fa nel corso di un’intervista a Verissimo su Canale 5. In quell’occasione la showgirl torinese svelò di aver contratto il Covid negli ultimi mesi del 2020: “Chiudo quest’anno con una cosa positiva”, disse, “Sono al sesto mese, ma ho aspettato a dirlo perchè nel primo periodo della gravidanza ho avuto il Covid, anche se fortunatamente in forma leggera. Ho fatto un mese di quarantena per cui, per scaramanzia, ho dovuto proteggermi un pò prima di annunciarlo“. La piccola Luce era attesa per lo scorso 4 Maggio, ma si è fatta attendere qualche giorno fino a ieri, in tempo per regalare a Cristina Chiabotto la sua prima festa della mamma.