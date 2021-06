Dopo aver perso 0-1 contro l’Inghilterra, la Croazia cercherà di vincere contro i rivali cechi per assicurarsi la qualificazione agli ottavi

Partita cruciale per il girone D. Va in scena all’ Hampden Park di Glasgow l’incontro tra la finalista dell’ultimo mondiali, la Croazia, e la sorpresa Repubblica Ceca. I croati sono chiamati alla vittoria, nel match che per loro vale a questo punto un autentico dentro o fuori: dopo la partita persa contro gli inglesi, sono ancora a 0 punti al pari della Scozia, e questa situazione non può andare di certo bene a Modric e compagni. D’altro canto alla Repubblica Ceca basterebbe anche solo un pareggio per avere mezzo piedi alla prossima fase di Euro2020, traguardo che all’inizio sembrava davvero difficile viste le contendenti nel girone. Chissà che la gara, con fischio d’inizio alle 18:00, non ci regali sorprese.

La partita

QUI CROAZIA – Dalic probabilmente confermerà in blocco la squadra scesa in campo contro l’Inghilterra: in porta ancora una volta Livakovic, difeso dai centrali Vida e Caleta-Car; mentre sulla fascia destra Vrsaljko è sicuro di giocare titolare, sulla sinistra tiene banco il ballottaggio Barisic – Gvardiol. A centrocampo nessun cambio, dentro il trio di qualità composto da Brozovic, Kovacic e il pallone d’oro Modric; davanti il tridente pesante, con Rebic alto a destra, Perisic sul versante opposto e Kramaric punta.

QUI REPUBBLICA CECA – Conferme anche per i cechi, che dopo la bella vittoria sulla Scozia proverà a strappare il pass per gli ottavi. Silhavy conferma Vaclik a difesa dei pali, e il duo di difensori centrali Kalas e Celustka; i terzini probabilmente saranno gli stessi visti contro gli scozzesi, a destra Coufal e a sinistra Boril. Mediana solida e ormai rodata, che vede titolari sempre Kral e Soucek, a guardia del trio sulla trequarti composto da Masopust, Darida e Jankto. Attacco affidato anche questa volta alla qualità e all’estro di Patrick Schick, il quale già nel primo match di questo Europeo ha segnato il gol da copertina di tutta la manifestazione.

Le probabili formazioni

CROAZIA (4-3-3) – Livakovic; Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Rebic, Kramaric, Perisic. All.- Dalic.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1) – Vaclik; Coufal, Kalas, Celustka, Boril; Kral, Soucek; Masopust, Darida, Jankto; Schick. All.- Silhavy.