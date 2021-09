Crowd Go Crazy: il nuovo singolo di John Legend, presente in Space Jam

È già disponibile online e nelle radio “Crowd Go Crazy”, il nuovo singolo di John Legend, incluso nella colonna sonora di “Space Jam: New Legends”

Si può già ascoltare su tutte le piattaforme e in alta rotazione nelle radio “Crowd Go Crazy”, il nuovo singolo di John Legend, scritto ed eseguito per essere inserito nella colonna sonora dell’atteso nuovo capitolo di “Space Jam: New Legends” in cui vede protagonisti Lebron James e i personaggi di Looney Tunes.

Il film, seguito del primo blockbuster con main character Micheal Jordan, è nelle sale da oggi e la sua colonna sonora vanta, oltre alla voce di John Legend, 16 tracce inedite arricchite da grandissime collaborazioni: sono presenti infatti i Jonas Brothers, tanti rapper americani tra cui Lil Uzi Vert, Lil Wayne, 24kGoldn, Chance the Rapper e un featuring di SZA.

Tornando a “Crowd Go Crazy”, John Lennon incide un pezzo molto ritmato in cui ci trasporta nel mood di un atleta, in questo caso della pallacanestro, prima e durante una partita: la foga e l’impostazione di un giocatore combinato al tifo sempre più acceso della folla che attende i propri beniamini. Si può dire che è un pezzo molto azzeccato alle immagini della pellicola e che può essere un ottimo brano per chi cerca musica con cui caricarsi prima di un allenamento impegnativo.