E’ online il primo trailer ufficiale di Space Jam 2. Il film con protagonisti i Looney Tunes e LeBron James arriverà nei cinema a luglio

Dopo tanta attesa, è stato rilasciato il primo trailer di Space Jam 2, dal titolo ‘Space Jam: A New Legacy’, il film con protagonisti i Looney Tunes e la stella della NBA LeBron James. La pellicola con Malcom D. Lee in cabina di regia sarà il sequel della celebre opera del 1996 con Michael Jordan, Bugs Bunny e i suoi amici.

Data d’uscita e Trama

Il film debutterà nei cinema americani e su HBO Max il prossimo 16 Luglio 2021. In Italia, invece, arriverà nel mese di Settembre. La trama della pellicola, resa nota lo scorso dicembre, si può riassumere così: Lebron James e suo figlio Dom (Cedric Joe) – che sogna di diventare uno sviluppatore di videogiochi – sono intrappolati in uno spazio virtuale da un algoritmo chiamato Al-G Rhythm. Il campione di basket e icona mondiale dovrà cercare di tornare a casa sano e salvo. Per riuscirci, dovrà far sì che Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, Lola Bunny e l’intera banda di Looney Tunes notoriamente indisciplinata trionfi in una partita di basket contro i campioni digitalizzati di Al-G.

Un cast stellato

Nel cast figureranno anche altre stelle NBA tra cui Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Klay Thompson (Golden State Warriors), Chris Paul (Oklahoma City) e Damian Lillard (Portland Trailblazers). Ci saranno, inoltre, anche campionesse della WNBA: Diana Taurasi (Phoenix Mercury), Chiney Ogwumike (Los Angeles Sparks), e Nneka Ogwumike (Los Angeles Sparks).