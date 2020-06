Curon, 7 puntate ambientate nel Trentino più misterioso per la nuova serie italiana Netflix online dal 10 Giugno: cast, trama e curiosità

Approderà mercoledì 10 Giugno su Netflix, “Curon” la nuova serie italiana prodotta dalla piattaforma streaming per la regia di Fabio Mollo e Lyda Patitucci.

Protagonista è l’attrice Valeria Bilello nei panni di Anna, che insieme ai suoi figli (interpretati da Margherita Morchio e Federico Russo) torna a vivere nel borgo in provincia di Bolzano che dà il titolo alla serie.

Quando la donna sparisce misteriosamente, i due ragazzi saranno chiamati ad un’indagine al confine del soprannaturale, attraverso la quale porteranno alla luce gli oscuri segreti della loro famiglia.

Nel cast di “Curon”, 7 puntate totali, ci sono anche Anna Ferzetti, Alessandro Tedeschi, Juju Di Domenico, Giulio Brizzi, Max Malatesta e Luca Castellano.

La cittadina in cui è ambientata la serie è famosa per il lago di Resia, corso d’acqua artificiale che serve per la produzione di energia idroelettrica. Questa esigenza spinse gli abitanti a spostarsi più a monte. L’unico edificio rimasto in piedi della vecchia cittadina è il campanile che fuoriesce dal lago il quale, spettrale, svetta sulla locandina della serie.

“Curon” è la quinta serie italiana prodotta da Netflix dopo Suburra, Baby, Luna Nera e Summertime (di recente rinnovata per la seconda stagione).

