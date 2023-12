Cyberbullismo, visita della senatrice Ferrara in un istituto di Siena

di Antonio Jr. Orrico

Il tema del cyberbullismo è da sempre scottante e molto difficile e complicato da affrontare, soprattutto per quanto concerne le “vittime“, ovvero i giovani. All’Istituto Giovanni Caselli di Siena, si è scelto di parlarne con la senatrice Elena Ferrara, appartenente al Partito Democratico. Lei è la prima firmataria della Legge n. 71 del 29 maggio 2017, che riconosce per la prima volta le “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.

Molto spesso, quest’ultimo va a braccetto anche con la violenza di genere, una nuova forma di azioni aggressive, denigratorie o ricattatorie rivolte ad una vittima, realizzate mediante strumenti digitali o elettronici. La senatrice ha voluto spiegare per bene in che cosa consiste la sua contromisura.

“La legge parte dal caso di revenge porn di Carolina Picchio, che subisce persecuzione di genere dopo aver lasciato il fidanzato 14enne, viene castigata dal branco e il video viene messo in rete.” ha dichiarato Ferrara.

La senatrice ha poi proseguito: “Si pone il tema della prevenzione, del fare formazione ai docenti e adottare una politica anti bullismo a scuola, la vita online e digitale deve essere ispirata a principi di civiltà e convivenza civile. L’obiettivo è dare consigli utili a chiunque si ritrovi intrappolato nella rete.“