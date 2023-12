Ligabue fa vibrare il PalaSele con il suo “Dedicato a noi”

di Lucia Romaniello

Nel cuore della Campania, il fervore musicale si è acceso grazie all‘energia travolgente di uno dei più grandi artisti del panorama musicale italiano: Luciano Ligabue. Il PalaSele si è trasformato in un tempio del rock per accogliere il “Liga“, come affettuosamente lo chiamano i suoi fan.

Il live è partito con un suggestivo video che ha ritratto la città di Eboli e la calorosa platea presente già dalle prime ore del mattino. Ligabue non delude mai le aspettative del suo pubblico e, come sempre, ha offerto una scaletta unica e irripetibile. Oltre ai brani tratti dal suo ultimo album “Dedicato a noi“, che ha già conquistato la vetta delle classifiche di vendita, Ligabue ha regalato le hit più amate dai suoi fan, garantendo sorprese che hanno reso il concerto un’esperienza indimenticabile.

Foto di Alfonso Maria Salsano

Sul palco, affiancato da Fede Poggipollini, Niccolò Bossini, Max Cottafavi, Luciano Luisi, Ivano Zanotti e Davide Pezzin, Ligabue ha dimostrato ancora una volta la sua abilità straordinaria nel fondere l’attitudine rock con una raffinatezza narrativa ineguagliabile.

Il pubblico del PalaSele è stato trasportato dalle note di “Questa è la mia vita“, “Balliamo Sul Mondo” e altre hit come “Happy Hour“, brano che ha scatenato l’entusiasmo incontenibile dei presenti nel palazzetto. Ma è stato “Certe notti” a toccare il cuore del pubblico, confermando che ciò che conta davvero è sentirsi vivi e “Urlare contro il cielo”.

Foto di Alfonso Maria Salsano

Tuttavia, uno dei momenti più emozionanti della serata è arrivato sulle note di “Lettera a G“, brano dedicato a Gianni, suo cugino, che narra il legame speciale tra i due, ricordando la loro infanzia condivisa, i sogni comuni e persino le avventure sentimentali che hanno condiviso assieme.

Ligabue continua a stupire e a rinnovarsi, portando avanti una carriera straordinaria caratterizzata da successi sempre più grandi. La sua capacità di raccontare emozioni uniche e universali, con una sincerità rara nel mondo dello spettacolo, è un faro per il suo pubblico che sa: il meglio deve ancora venire.