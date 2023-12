Ligabue: dopo lo stop, finalmente arriva ad Eboli

di Lucia Romaniello

L’attesa è finalmente finita: dopo aver dovuto a malincuore rinviare le date a causa di un virus influenzale, Luciano Ligabue è pronto a infiammare il PalaSele dove sarà in concerto domani, domenica 3 dicembre (recupero del 21 novembre) e lunedì 4 dicembre (recupero del 22 novembre).

Eboli sarà l’unica tappa in Campania del tour che vede l’artista protagonista da ottobre nei principali palasport italiani dopo aver fatto “urlare contro il cielo” di Milano e Roma 100.000 persone che a luglio hanno assistito ai due eventi allo Stadio San Siro e allo Stadio Olimpico.

Una scaletta diversa per ogni concerto in cui, oltre ad alcuni brani contenuti nel nuovo album“DEDICATO A NOI” che dà anche il titolo al tour, non mancheranno le hit più amate dal pubblico e tante sorprese che renderanno ogni concerto unico. Sul palco Luciano Ligabue sarà accompagnato da “Il gruppo”: Fede Poggipollini (chitarra), Niccolò Bossini (chitarra), Max Cottafavi (chitarra), Luciano Luisi (tastiere), Ivano Zanotti (batteria) e Davide Pezzin (basso).

Dedicato a noi

“DEDICATO A NOI” (Warner Music Italy)il quattordicesimo album di inediti e la venticinquesima uscita discografica della sua carriera ultra-trentennale di Ligabue, ad una settimana dall’uscita è entrato direttamente al primo posto della classifica ufficiale FIMI/GfK degli album e dei vinili più venduti.

Come per tutti i suoi dischi, Luciano Ligabue ha firmato testi e musiche dell’album prodotto da Luciano e Fabrizio Barbacci, coprodotto da Niccolò Bossini, con la produzione esecutiva di Claudio Maioli per Zoo Aperto. Oltre ai due singoli, “Riderai” e “Una canzone senza tempo”, che ne hanno anticipato l’uscita, l’album contiene “Così come sei”, brano presentato in anteprima live a luglio in occasione dei concerti allo Stadio San Siro di Milano e allo Stadio Olimpico di Roma, e “La metà della mela”, il nuovo singolo estratto in rotazione radiofonica da venerdì 17 novembre.

Info utili – Eboli

Il tour è prodotto e organizzato da Friends&Partners e Riservarossa, la tappa a Eboli è a cura di Anni 60 produzioni. I biglietti acquistati per le date inizialmente previste sono validi esclusivamente per le rispettive date di recupero (i biglietti del 21 novembre per il 3 dicembre, i biglietti del 22 novembre per il 4 dicembre).

Gli ultimi biglietti sono disponibili su Ticketone.it e nelle prevendite abituali e saranno disponibili anche al Botteghino del PalaSele aperto i giorni dello show a partire dalle ore 16. L’ingresso al pubblico generale sarà consentito dalle ore 19, inizio show ore 21. RTL 102.5 è media partner del tour di Ligabue. Per info: www.friendsandpartners.it / barmario.ligabue.com, 089 4688156, www.anni60produzioni.com.