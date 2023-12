Oroscopo Branko sabato 2 Dicembre 2023: Gemelli determinato

Ariete Giornata ottima per chi ha voglia di lavorare con gli altri e fare squadra. Darete un grande contributo e sarete apprezzati da tutti i vostri colleghi. Cercate però di non stancarvi troppo, è pur sempre sabato! Ritagliatevi un po’ di tempo per voi stessi e per il relax.

Toro Non sarà facile rimanere concentrati su quello che state facendo. Avete infatti tanti pensieri per la testa e tanti obiettivi da raggiungere. Cercate di darvi delle priorità. Sarete molto stanchi e impulsivi, dosate le vostre energie.

Gemelli In questa giornata sarete determinati e carichi come non mai. Avete voglia di spaccare il mondo e dare il massimo in ogni ambito. Le stelle vi assistono. Avete impegni e scadenze ravvicinate che volete assolutamente rispettare.

Cancro Dopo un periodo complesso e abbastanza teso, le stelle avviano un ottimo transito e vi proteggono. Già nel corso di questa giornata potreste ricevere una bella e inaspettata notizia.

Leone Riceverete presto una bella notizia: potete finalmente raccogliere i frutti del vostro impegno e dare un senso ai sacrifici fatti. Avete un’ottima forma fisica e tante energie da investire.

Vergine Una giornata all’insegna della nostalgia. Potreste rivedere qualche vecchio amico o organizzare una rimpatriata con i compagni di classe. Riaffioreranno tanti ricordi, magari anche di un vecchio amore.

Bilancia Siete di ottimo umore e l’ottimismo vi pervade, per cui sarete in grado di superare tutte le difficoltà, non di poco conto, che vi si presenteranno davanti. C’è una certa apatia e freddezza, ma non vi preoccupate, dipende dal fatto che negli ultimi giorni siete stati parecchio esauriti.

Scorpione Siete parecchio sensibili e permalosi. Anche una semplice battuta può farvi sbottare e ve la segnerete al dito. Cercate di vedere il mondo che vi circonda in maniera più semplice e razionale.

Sagittario Interessi e valori molto alti, ma dovete trovare le giuste persone con cui condividerle. Rischiate altrimenti di perdere la pazienza per un nonnulla. Siate equilibrati per quanto riguarda l’alimentazione e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

Capricorno Ultimamente il rapporto con il partner è decisamente complicato e freddo: finalmente avete fatto chiarezza e capito quali sono le cause. Parlatevi e chiarite. Se invece la situazione è irrimediabile, non abbiate timore a voltare pagina.

Acquario Sarete chiamati a prendere decisioni importanti, mantenete la calma e non infastiditevi se qualcosa non va come vorreste. Puntate al futuro e agli obiettivi che vi siete prefissati.