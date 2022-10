Dal palcoscenico al rock ‘n roll: il grande debutto di Johnny Depp

Johnny Depp, all’età di 59 anni, abbandona copioni e canovacci per dedicarsi alla propria carriera musicale.

Siamo abituati a leggere notizie circa la carriera cinematografica di Johnny Depp. Tuttavia, molti non sanno quanto sia stata emergente, in gioventù, la sua personalità in ambito musicale. L’attore nasce, infatti, come musicista e solo casualmente diviene noto al grande schermo nel lontano 1984.

Dopo il tanto discusso caso giudiziario contro l’ex moglie Amber Heard, Johnny Depp decide di ricominciare ad ascoltarsi, e soprattutto amarsi, grazie alla musica. È proprio in attesa del verdetto che Johnny ha deciso di unirsi alla leggenda britannica del rock Jeff Beck e di pubblicare l’album “18” il 15 luglio 2022.

Un artista a 360 gradi

Il repertorio musicale di Johnny Depp comprende un’interminabile e indiscussa serie di apparizioni, in qualità di ospite, durante le performances di altri artisti. Non dimentichiamo, infatti, la presenza dell’attore durante il tour degli Hollywood Vampires, insieme ad Alice Cooper e Joe Perry, considerati gli artisti più in voga del panorama musicale americano, insieme a Tom Waits, Bob Dylan, Rolling Stones, Pogues, Serge Gainsbourg e Patti Smith.

Un periodo di rinascita per l’attore statunitense

Il titolo dell’album riflette appieno la grinta e l’eccentricità dei due musicisti: non a caso è nato durante uno dei molteplici momenti divertenti che si sono verificati durante il tour. Ha dichiarato Jeff Beck: «Ci siamo sentiti come se avessimo ancora diciotto anni». 18 è il primo album ad essere stato pubblicato da Johnny Depp. Esso contiene alcuni brani originali (Sad Motherfuckin Parade e This is a Song for Miss Hedy Lamar), oltre a cover affidate alla chitarra di Jeff Beck.

Un desiderio di rivalsa

Questo nuovo progetto ha messo in primo piano le abilità canore di Johnny Jepp. Dopo ben quarant’anni di carriera alle spalle, possiamo solo sperare in una rivalsa musicale e in una riconquista del pubblico internazionale.