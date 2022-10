Ravioli di gamberi: la ricetta con sauté di vongole

I ravioli di gamberi sono un primo piatto davvero invitante e semplicissimo da fare, usando materie prime di ottima qualità il risultato è eccezionale.

La rubrica di cucina di questa settimana vi accoglie con una nuova ricetta: i ravioli di gamberi, per chi è alla ricerca di idee sempre nuove da portare a tavola e senza complicarsi troppo la vita. I ravioli sono gustosi e davvero delicati, un piatto da veri gourmet.

Ricetta dei ravioli di gamberi

Ingredienti per 4 persone

Per la Pasta:

300 gr di farina di semola (rimacinata di grano duro)

3 uova

Farcia dei ravioli di gamberi

200 g di ricotta vaccina

200 g di gamberi cotti al vapore

Scorza di limone

Sale e pepe q. b.

Sauté di vongole

500 g di vongole

Aglio, olio evo e peperoncino

Preparazione

Preparare la pasta fresca all’uovo

Innanzitutto, per preparare i ravioli ai gamberi iniziate a preparare la classica pasta fresca all’uovo. Riunite in una ciotola la farina e le uova, iniziate a lavorare con una forchetta e non appena l’impasto inizia a prendere forma proseguite la lavorazione a mano, su una spianatoia. Lavorate un po’ l’impasto per renderlo morbido e uniforme, poi avvolgetelo nella pellicola per alimenti e lasciatelo riposare a temperatura ambiente per una mezz’oretta.

Preparare il ripieno dei ravioli

Frullare per pochi secondi a media velocità gli ingredienti della farcia.

Sauté di vongole

Iniziate la preparazione del sauté partendo dal lavaggio e dallo spurgo dei molluschi. Sciacquate le vongole sotto acqua corrente. Poi lasciate i molluschi a spurgare in acqua e sale per almeno un paio di ore. Le vongole inizieranno così a rilasciare la sabbia che hanno all’interno in ogni litro di acqua vanno aggiunti 20 gr di sale circa. Successivamente si fa soffriggere in una padella capiente l’olio extravergine con lo spicchio di aglio e il peperoncino. Unite all’aglio che sfrigola con il peperoncino le vongole. Coprite con un coperchio e lasciate che si aprano. Il vapore che si crea all’interno farà schiudere le vongole. Infine, unite se volete i pomodorini divisi a metà, il sauté cuoce al massimo 10 minuti.

Farcire e ritagliare i ravioli

Riprendete la pasta all’uovo, dividetela in due o tre parti e stendete ognuna in una sfoglia sottile (circa 1 mm) con un mattarello o una macchina per stendere la pasta. Realizzate delle strisce rettangolari, quindi disponete dei mucchietti di ripieno su di esse, distanziandoli di circa 3 cm. Spennellate con un po’ d’acqua la pasta, intorno al ripieno, quindi ricoprite i mucchietti ripiegando la sfoglia su sé stessa. Cercate di chiudere bene i bordi intorno al ripieno, quindi ritagliate i ravioli con la classica rondella dentellata, realizzando dei quadrati di circa 4×4 cm. Man mano che sono pronti lasciateli asciugare su un piano infarinato. Farcire e ritagliare i ravioli.

I vostri ravioli sono pronti per essere cotti e conditi a piacere, io li ho conditi con un sauté di vongole.

