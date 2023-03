Dalla Nazionale italiana alla Serie A: Retegui obiettivo di tanti club italiani

di Pietro Marchesano

Uomo del momento, ma ben presto anche uomo-mercato per la Serie A: Mateo Retegui ha guadagnato le prime pagine italiane in seguito alla notizia della convocazione in Nazionale italiana da parte di Roberto Mancini.

Un nuovo oriundo alla seconda vera stagione da cannoniere in Argentina: sembrano essere molte le società interessate al centravanti del Tigre. Ne ha parlato il padre, e agente, Carlos Retegui a TWB:

“Col Milan non abbiamo mai avuto contatti, ma abbiamo comunque parlato con diverse società italiane, inglesi, spagnole e tedesche. Vi confesso che a gennaio l’ha cercato l’Udinese, ma Mateo è molto legato al Tigre e ha deciso così di restare. El Matador ha creduto molto in lui”.

Ma cosa servirà per portare Retegui in Europa? Non sarà facile raggiungere un accordo:

“Mio figlio sogna di giocare in Europa un giorno, ma oggi è concentrato solamente sul presente. Il suo cartellino appartiene al Boca Juniors e il Tigre ha la possibilità di acquistarne il 50%, servirà trovare dunque un accordo con entrambe le società per prenderlo”.