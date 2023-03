Salerno: “I love dance..la danza in scena” compie 10 anni

di Chiara Gioia

“I love dance..la danza è in scena”, il concorso di danza si terrà domenica 19 marzo presso l’Auditorium delCentro Sociale di Salerno. Una competizione dedicata all’arte tersicorea, nata con l’obiettivo di offrire un’opportunità diconfronto ed esperienza scenica, agli allievi delle scuole di danza, danzatori e gruppi.

Il Concorso ideato e diretto da Carmine Landi è fra i più prestigiosi in Italia, negli anni ha infatti raccolto consensi di stima egrande partecipazione di giovani e giovanissimi, che oltre alla passione per la danza, hanno talento da mostrare.

La mission è da sempre quella di far incontrare e confrontare giovani danzatori che avranno la possibilità di esibirsi al cospetto della giuria composta da grandi maestri di fama televisiva e teatrale, quali: KRISTINA GRIGOROVA, ROSANNABROCANELLO, ROBERTA FERRARA, ALESSIA LANDI.

Il Concorso è suddiviso nelle sezioni di danza CLASSICA e NEOCLASSICA, MODERNA, CONTEMPORANEA, COMPOSIZIONE COREOGRAFICA in tre categorie: CHILDREN (fino a 9 anni compiuti), JUNIOR (da 10 a 14 anni compiuti), SENIOR (dai 15 anni compiuti in su) e nelle SEZIONI di danza HIP-HOP, SPECIAL SHOW in duecategorie: UNDER 14 e OVER 14. I danzatori sono suddivisi nelle Sezioni: SOLISTI – PASSO A DUE/TRIO –GRUPPI

In palio premi non in denaro del valore di oltre 50.000 euro. I primi tre classificati di ogni sezione e categoria, saranno premiati con coppa e borse di studio, dal quarto posto saranno premiati con borsa di studio per eventi nazionali ed internazionali. Il Trofeo “I LOVE DANCE” sarà assegnato alla coreografia, indistintamente da sezione e categoria,con il totale più alto dei voti in assoluto.

Nelle diverse sezioni e categorie sarà assegnato alle scuole il premio “inPALCOSCENICO”, agli allievi la medaglia“TALENTO” e i premi speciali “MUSICALITÀ”, “ENERGIA”, “INNOVAZIONE”, “INTERPRETAZIONE”,“PRESENZA SCENICA”, al coreografo il

Premio “TOP CHOREOGRAPHER”. Tutti gli iscritti alla categoria CHILDREN, saranno premiati con medaglia“GIOVANE PROMESSA”.

Infine, sarà rilasciato l’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE autografato dai maestri in giuria, valido come credito formativo.

Partners dell’evento: Dada marketing e comunicazione – Salerno;

Media partner: Radio Bussola 24