Una wrestling news clamorosa ha lasciato di stucco in molti, non solo gli amanti del wrestling: sembrerebbe certo l’addio di Daniel Bryan alla WWE. Il wrestler, infatti, dopo la sconfitta patita per mano dell’Universal Champion di Smackdown, Roman Reigns, ha lasciato la WWE a causa della scadenza del contratto. Indiscrezioni parlano inoltre di come il contratto di Daniel Bryan sarebbe terminato proprio nella notte di venerdì, quando la WWE ha messo in scena quello che al momento sembra essere il suo ultimo match sul ring.

Stando alle parole di Dave Meltzer, del Wrestling Observer, inoltre si viene a conoscenza di alcune curiosità sull’ultimo periodo on-screen e off-screen di Daniel Bryan. Il famoso giornalista ha infatti rivelato anche l’esatta scadenza del contratto del leader dello Yes Movement e hai microfoni della sua trasmissione radiofonica ha affermato:

“Il contratto di Bryan è scaduto esattamente allo scoccare della mezzanotte di venerdì.Avevo intuito qualcosa già dal sabato, perchè ho chiesto agli addetti ai lavori dove sarebbe andato dopo di quello, se ad NXT o a Raw e diversi di loro mi hanno risposto in maniera molto strana. Avevo intuito qualcosa già dal sabato, perchè ho chiesto agli addetti ai lavori dove sarebbe andato dopo di quello, se ad NXT o a Raw e diversi di loro mi hanno risposto in maniera molto strana.“