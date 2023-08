Daniela Mazzacane, addio alla giornalista del Tg Norba: ci lascia a 59 anni

di Giusy Curcio

E’ venuta a mancare all’età di 59 anni Daniela Mazzacane, giornalista di Telenorba e storico volto del Tg Norba e Tg Prima, rubrica di costume e spettacolo da lei ideata. «Si è spenta dopo una lunga malattia» si legge in una nota dell’emittente.

A darne notizia è Norbaonline, che ha scritto: “Daniela Mazzacane aveva sempre mille idee e mille impegni, soprattutto nel sociale. Si dedicava tantissimo agli altri ed era una profonda devota di San Nicola. Daniela Mazzacane era popolarissima e molto amata anche grazie al suo meraviglioso carattere. Sempre solare, sorridente, positiva“.

Nell’aprile 2022, Daniela Mazzacane aveva condiviso su Facebook un messaggio riguardo alla sua salute. In quel periodo, aveva dichiarato di non stare bene e aveva annunciato la necessità di prendersi una pausa dagli schermi televisivi e dai social media. Aveva condiviso con i suoi follower di essere stata colpita da una malattia, ma aveva anche rassicurato che era una condizione curabile, anche se richiedeva tempo per guarire completamente. Purtroppo, però, la giornalista non ce l’ha fatta e si è spenta troppo presto.

“Daniela – scrive il direttore di Norba Notizie, Maurizio Angelillo – era l’amica di tutti, difficile litigare con lei. […] C’è poi Daniela Mazzacane madre di due ragazze, Francesca e Donatella, di cui andava orgogliosa raccontando sui social i loro successi scolastici, e moglie di un marito, Ciccio, che le è stato sempre a fianco sino all’ultimo“.