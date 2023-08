Salerno, minaccia il figlio con un pugnale: arrestato

di Rita Milione

In data 29 luglio, la Squadra Volanti ha arrestato, in flagranza di reato, un uomo per tentata estorsione e porto ingiustificato in luogo pubblico di strumento atto ad offendere, in quanto, secondo l’ipotesi accusatoria, a seguito di una lite con il figlio avvenuta nell’esercizio di cui quest’ultimo risulta essere il titolare, avendo in mano un pugnale, minacciava il figlio, pretendendo del denaro.