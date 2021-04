Daniele De Rossi torna a casa dopo un lungo ricovero dovuto al Covid-19. La gioia della moglie Sarah Felberbaum nel rivederlo dopo 37 giorni

Il Covid-19 è una malattia subdola, colpisce in maniera violenta senza un apparente motivo e per questo accade che anche campioni, in perfetta forma fisica, rischino la vita a causa della malattia. È quello che è successo ad uno dei campioni del mondo italiani, Daniele De Rossi che, dopo aver contratto il Covid durante un ritiro della Nazionale, lo scorso 7 aprile è stato ricoverato per una polmonite interstiziale bilaterale presso l’Istituto Spallanzani di Roma. Inimmaginabile, per chi non ci è passato, la paura sia di chi si trova in ospedale, magari aiutato a respirare da una bombola di ossigeno, ma anche di chi resta a casa, in attesa di buone notizie.

Ma Sarah Felberbaum ha potuto riabbracciare il suo Daniele, risultato finalmente positivo dopo ben 37 giorni di malattia. L’incontro è stato immortalato da una foto che l’attrice ha pubblicato sui suoi profili social e commentandola con la sola frase “37 giorni dopo“. Gli occhi pieni di lacrime, ma stavolta di gioia, a coronare questo incontro tanto atteso e sperato.