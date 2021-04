Real Madrid-Chelsea si sfidano nella semifinale di andata della Champions League. Le probabili formazioni e dove vedere il match

Torna la Champions League con la prima semifinale di andata tra Real Madrid-Chelsea. I padroni di casa negli ottavi e nei quarti hanno eliminato Atalanta e Liverpool, mentre i londinesi hanno avuto la meglio su Atletico Madrid e Porto. In Liga, il Real Madrid è in lotta per il campionato, mentre in Premier il Chelsea è lontano dal City capolista, e lotta per un posto in Champions.

Il fischio d’inizio del match è previsto per le ore 21:00, e sarà trasmessa su Sky. Per chi non è abbonato, sarà possibile seguire la gara in chiaro su Canale 5.

Le probabili formazioni

QUI REAL MADRID- Ancora assente in difesa Sergio Ramos, che non ha ancora recuperato dall’infortunio al polpaccio della gamba sinistra. Saranno assenti anche Mendy, Valverde e Vazquez. In difesa spazio a Varane e Nacho, con Carvajal e Marcelo sulle fasce. A centrocampo il trio formato da Modric, Kroos e Casemiro, in avanti Benzema con Asensio e Vinicius.

QUI CHELSEA- Unico assente per Tuchel l’ex della gara Kovacic. Difesa a tre con Zouma, Christensen e Rudiger. A centrocampo Jorginho in coppia con Kantè, James e Chilwell a spingere sulle fasce. In avanti Ziyech e Mount a supporto di Havertz, favorito su Werner.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius. All. Zidane.

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Zouma, Christensen, Rudiger; James, Jorginho, Kantè, Chilwell; Ziyech, Havertz, Mount. All. Tuchel.