Continuano a crescere i dati sul contagio di Covid-19. La Protezione Civile ha diramato i dati aggiornati, nella giornata di oggi 349 vittime

Non accenna a fermarsi la diffusione del contagio da Coronavirus. Secondo i dati aggiornati diffusi dalla Protezione Civile, il numero dei casi totali positivi raggiunge quota 27.980, come spiegato nella conferenza stampa quotidiana da Angelo Borrelli. In un giorno, dunque, i contagi sono saliti di 2.470 unità, in lieve diminuzione rispetto a ieri quando, invece, erano cresciuti di 2.853 casi. Al momento attuale 23.073 persone risultano positive, visto che dal coronavirus sono guariti 2.749 soggetti, 414 in più di ieri. Sono 2.158 invece le vittime, con 349 persone decedute nelle ultime 24 ore. In terapia intensiva ci sono al momento 1.851 persone ricoverate, 179 in più rispetto a ieri e 823 sono soltanto in Lombardia. Dei 27.980 malati complessivi, 11.025 sono ricoverati con sintomi e 10.197 sono in isolamento domiciliare.

“I guariti sono oggi 414, più di ieri, e 2470 nuovi positivi, meno di ieri, anche se mancano i dati della Puglia e province autonome di Trento e Bolzano. Ma come vedete anche dai numeri della Lombardia il trend è in ribasso, registriamo questo dato” ha dichiarato Borrelli, auspicando quindi un miglioramento nei prossimi giorni, soprattutto dopo le misure prese dal Governo per contenere il contagio.

