De Rossi vicino alla firma con i Los Angeles FC. Secondo ESPN, l’ex capitano della Roma avrebbe accettato l’offerta dei californiani

Next stop:Los Angeles. Secondo quanto riportato da ESPN, Daniele De Rossi avrebbe accettato la proposta dei Los Angeles FC e dal prossimo Gennaio sbarcherà in MLS per giocare con la franchigia della California.

Dopo il suo tribolato e polemico addio dalla Roma, De Rossi aveva ricevuto molte offerte intriganti, tra le quali quella del Boca Juniors ma il fascino degli States sembra aver avuto la meglio. L’idea di chiudere la carriera in un campionato meno competitivo ma molto affascinante ha convinto Daniele, che in America troverà molti altri campioni che hanno scelto gli USA come buen retiro, tra i quali Ibrahimovic, Villa, Schweinsteiger e Rooney.

L’approdo di De Rossi in America è stato avvantaggiato anche dal proprietario della Roma James Pallotta che vorrebbe, in un futuro prossimo, il ritorno di Daniele a Roma da dirigente, magari al fianco di Totti. L’imprenditore italo-americano sarebbe infatti il mediatore nella trattativa tra DDR e Peter Guber, proprietario dei Los Angeles FC allenati da Bob Bradley.

Si apre così un nuovo capitolo della carriera di De Rossi. Dopo una vita passata nella sua squadra del cuore e dopo un traumatico divorzio dal club capitolino, il campione del mondo 2006 riparte dagli States con nuovi stimoli e la prospettiva di un futuro da allenatore o da dirigente, magari di nuovo a casa sua alla Roma.