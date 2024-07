Deragliato treno merci in Cilento: rimossi primi carri e container, disagi persistenti

di Redazione ZON

Continuano a ritmo serrato le operazioni di rimozione dei carri e dei container del treno merci deragliato a Centola il 9 luglio scorso. Fino ad ora, sono stati rimossi la maggior parte dei container e i primi carri, seguendo rigorosamente il programma stabilito.

Impatto sui viaggiatori

I treni provenienti dal Nord fermano a Battipaglia o Vallo della Lucania, mentre quelli provenienti dal Sud sono limitati a Sapri. Per coprire il tratto di linea interrotto, è stato attivato un servizio di autobus sostitutivi, che garantisce i collegamenti sia per i treni a lunga percorrenza che per quelli regionali, facilitando gli spostamenti tra le località del Cilento.

Misure di assistenza

Trenitalia ha intensificato le misure di assistenza e informazione per i viaggiatori, notificando l’interruzione ai passeggeri prenotati tramite e-mail e SMS. Ai passeggeri è stata data la possibilità di confermare il viaggio, accettando un inevitabile allungamento dei tempi di percorrenza, richiedere un rimborso completo del biglietto, oppure riprogrammare il viaggio senza costi aggiuntivi a partire dal 26 luglio.

Fonte: SalernoToday