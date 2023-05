Destinazione mare, il nuovo singolo di Tiziano Ferro: testo e significato

di Redazione ZON

È disponibile per la programmazione radiofonica e negli store digitali da oggi venerdì 5 maggio “DESTINAZIONE MARE”, il nuovo singolo inedito di TIZIANO FERRO (Virgin Records/Universal music Italia).



Il brano è frutto dell’inedita collaborazione con ITACA, la casa di produzione fondata da Merk & Kremont insieme a Eugenio Maimone e Leonardo Grillotti.

“Questo singolo è un inno alla vita nuova – racconta TIZIANO FERRO – una canzone che racconta le fasi di cambiamento che attraversiamo ponendo fiducia cieca nel futuro. Merk & Kremont geni assoluti con i quali ho collaborato per la prima volta, hanno prodotto questo brano insieme al loro team ITACA vestendolo in puro stile elettro dance. E la duplicità tra testo crepuscolare e suoni da dance floor è ciò che più mi appassiona di Destinazione Mare”.



Cresce nel frattempo l’attesa per il grande ritorno live di TIZIANO FERRO.

A partire dal 7 giugno, il “TZN 2023”, tour organizzato da Live Nation, riporterà il cantautore negli stadi delle principali città italiane dove potrà finalmente risalire sul palco e sentire il calore del suo affezionato pubblico, a 6 anni di distanza dall’ultimo tour.

Queste le date (per informazioni livenation.it):

7 giugno 2023 Lignano Sabbiadoro Stadio G. Teghil

11 giugno 2023 Torino Stadio Olimpico

15 giugno 2023 Milano Stadio San Siro

17 giugno 2023 Milano Stadio San Siro

18 giugno 2023 Milano Stadio San Siro

21 giugno 2023 Firenze Stadio Franchi

24 giugno 2023 Roma Stadio Olimpico

25 giugno 2023 Roma Stadio Olimpico

28 giugno 2023 Napoli Stadio D. A. Maradona

1° luglio 2023 Bari Stadio San Nicola

4 luglio 2023 Messina Stadio San Filippo

8 luglio 2023 Ancona Stadio Del Conero

11 luglio 2023 Bologna Stadio Dall’Ara

14 luglio 2023 Padova Stadio Euganeo

Testo – Destinazione Mare

Per il tempo ed il bene che io ti ho donato,

resta solo un rimprovero lontano,

sempre attuale, impresso nel ricordo e in quella polaroid

Che cosa ho imparato

da ogni mio viaggio

chi ho dimenticato, chi mi ha riparato

improvvisando fede in tempi incerti

se Dio è dove lo cerchi

Allora

Destinazione mare

Ho chiuso la vita invernale

Do fiducia alla nuova stagione

Che tarda ad arrivare

non smetto mai

Non smetto di sperare

Destinazione mare

sei quello che conta e che vale

passerà però rimane solo

un’ultima stagione

giuro l’ultima stagione

mentre suona la canzone

che ho scritto per curare il tuo dolore

È col tempo che s’impara a comprendere il vuoto,

quel calore da un lato del letto,

riesco a stento a rimanere fermo

quando piove a dirotto.

Che cosa mi ha insegnato

questo lungo viaggio

qualche maremoto, qualche anno di troppo

Improvvisando il nostro matrimonio

che tutto il resto è viaggio

E allora

Destinazione mare

Siamo nati per causa d’amore

che mi fa camminare

Non smetto mai

Non smetto di cercare

Destinazione mare

sei quello che conta, che vale

passerà però rimane solo

un’ultima stagione

giuro l’ultima stagione

mentre suona la canzone

che ho scritto per curare il tuo dolore

Che ho scritto per curare il mio dolore