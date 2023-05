Mare Caos, il nuovo singolo di Paola & Chiara: ecco testo e significato

di Redazione ZON

Pronte a trascinarci in pista regalandoci un maggio che sa di live e novità, Paola & Chiara annunciano oggi il nuovo singolo MARE CAOS (Columbia Records/Sony Music Italy). In radio e in digitale da venerdì 5 maggio, il brano anticipa PER SEMPRE, il nuovo progetto discografico delle sorelle Iezzi fuori il 12 maggio e già disponibile in pre-order e pre-save. L’incontenibile entusiasmo dei fan per la release del nuovo album ha portato l’iconico duo ad annunciare, indizio dopo indizio, la tracklist ufficiale di PER SEMPRE, da oggi completamente svelata!



PER SEMPRE – TRACKLIST

Festival feat. Elodie – Prod. ITACA

Mare Caos – Prod. ITACA

HEY! feat. Jovanotti – Prod. Max Kle1nz (Cosmophonix)

Viva El Amor! feat. Ana Mena – Prod. Fudasca

Amici come prima feat. Max Pezzali – Prod. Giordano Colombo

Furore – Prod. ITACA

Fino alla fine feat. Emma – Produzione: Andro

Vamos a Bailar with Gabry Ponte – Prod. Gabry Ponte

Amoremidai feat. Levante – Prod. DADE

Kamasutra feat. Cosmo – Prod. Cosmo

A modo mio feat. Noemi – Prod. Giordano Colombo



Con un ritmo coinvolgente e trascinante e l’inconfondibile produzione marchiata ITACA, MARE CAOS profuma già d’estate. Un cocktail speziato, dal flavour orientale insaporito da un pizzico di latin pop, dove il sound si fonde alle voci calde e avvolgenti delle sorelle Iezzi, autrici del brano insieme a Jacopo Ettorre, Federica Abbate, Federico Mercuri, Giordano Cremona, Eugenio Maimone, Leonardo Grillotti.



La calda stagione è il momento perfetto per concedersi una pausa dalla frenesia della città e Paola & Chiara cavalcano l’onda della libertà per raggiungere mete esotiche e inesplorate, pronte a ritrovare se stesse lontano dal mare caos che è la vita di tutti i giorni.



Ad accompagnare l’uscita di MARE CAOS, la data zero del PAOLA & CHIARA PER SEMPRE, che dal Live Club di Trezzo sull’Adda (05.05) darà ufficialmente il via all’elettrizzante avventura live prodotta da Vivo Concerti, con tappe al Fabrique di Milano il 13/5 (sold-out) e il 14/5 e all’Auditorium Conciliazione di Roma il 19/5 e 20/5. Le sorelle Iezzi animeranno poi la calda stagione dei live con il PAOLA & CHIARA PER SEMPRE – ESTATE, la tournée che tra luglio e settembre illuminerà i festival e le piazze più importanti d’Italia a ritmo dei brani più amati e dell’immancabile Furore.

I biglietti per il PAOLA & CHIARA PER SEMPRE e il PAOLA & CHIARA PER SEMPRE – ESTATE sono disponibili su vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

