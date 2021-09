Di Francesco esonerato da Verona. Tre i nomi dei possibili sostituti

La società gialloblu ha deciso di interrompere anzitempo il mandato di Di Francesco dopo le tre sconfitte in tre gare. Occhio al sostituto

Esonero lampo per Di Francesco, che dopo tre sconfitte in tre partite di Serie A lascia la panchina del Verona. Fatale per il tecnico la sconfitta contro il Bologna nel posticipo di lunedì sera della terza giornata di Serie A. E’ dopo quella gara, infatti, che la società gialloblù ha deciso di esonerare Di Francesco. Nello specifico, la decisione sarebbe stata presa nella mattinata di martedì, dopo aver utilizzato la notte per riflettere e calmare l’animo incendiato post sconfitta. Tuttavia anche i risultati precedenti hanno avuto il loro peso. Partite perse contro Sassuolo, Inter e Bologna, con 3 gol realizzati e 7 subiti. Numeri che inevitabilmente hanno portato il Verona alla decisione di cambiare guida tecnica.

Nelle prossime ore, dunque, sarà pubblicato il comunicato che ufficializzerà il divorzio tra le parti. Ora il Verona dovrà valutare i vari profili per individuare il sostituto di Di Francesco e già nel pomeriggio dovrebbe andare con decisione sul nome individuato. Tra i papabili per la panchina degli scaglieri sembrerebbe essere in pole position il nome di Igor Tudor, che il Verona aveva già valutato nel corso dell’estate. In lista ci sono però anche altri due candidati, ossia Iachini e Maran.