Malmö-Juventus, le probabili formazioni del match

Bianconeri in trasferta per la prima gara del girone di Champions League. Contro gli scandinavi tornano i sudamericani ma resta out Chiesa

La Champions League della Juventus di Massimiliano Allegri parte dagli svedesi del Malmö. I bianconeri stanno attraversando un periodo di crisi dopo aver ottenuto un solo punto nelle prime tre giornate di campionato. Potrebbero cercare il riscatto in Champions, magari partendo con una vittoria nel match in programma questa sera alle 21 contro il Malmö.

QUI JUVENTUS Allegri sa che è necessario partire col piede giusto, ma non sarà facile visti i problemi di formazione. Sarà assente, infatti, Federico Chiesa, a causa dell’infortunio rimediato in nazionale. Out anche Bernardeschi, uscito malconcio dalla trasferta col Napoli. Nel 4-4-2 scelto dal tecnico toscano rientrano, però, i sudamericani, costretti a stare fuori contro il Napoli per ragioni di sicurezza legate al Covid-19. Davanti alla porta di Szczesny, dunque, agiranno Danilo e Alex Sandro sulle fasce, con de Ligt e Bonucci in mezzo. Cuadrado giocherà a destra a centrocampo, con Bentancur e Locatelli centrali e Rabiot spostato sull’esterno mancino. In attacco Dybala con Morata.

QUI MALMOE: Gli svedesi allenati da John Dahl Tomasson si schiereranno con il 4-4-2. Tra i pali Diawara, difeso dal quartetto composto da Bejimo, Ahmedhodzic, Nielsen e Olsson. Birmancevic agirà sull’out di destra, mentre Rieks presidierà quello sinistro. La coppia centrale di centrocampo sarà composta da Rakip e Christiansen. In attacco spazio a Berget e Colak.

Le probabili formazioni

MALMOE (4-4-2): Diawara; Bejimo, Ahmedhodzic, Nielsen, Olsson; Birmancevic, Rakip, Christiansen, Rieks; Berget, Colak.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata.