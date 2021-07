Diano Marina, schiantano l’auto contro un cancello: morto 19enne

Cinque giovani, tutti piemontesi, erano in vacanza in Riviera a Diano Marina. Uno di loro è morto, gli altri quattro sono ricoverati

Un dramma incredibile. Sul rettilineo di via Generale Ardoino, a Diano Marina, un 19enne ha perso la vita in un incidente avvenuto intorno alle 3,40. Altri quattro ragazzi, tutti residenti in provincia di Cuneo, sono rimasti feriti in modo grave. Una vera e propria tragedia, quella che si è consumata nel cuore di Diano, legata probabilmente all’alta velocità della Fiat Punto su cui viaggiavano i giovani piemontesi in vacanza nella Riviera di Ponente.

Il conducente ha perso il controllo della vettura ed è andato a sbattere contro il cancello di un meccanico. Un urto violentissimo, che lo ha fatto rientrare di qualche metro. Sul posto sono arrivati quasi subito i soccorritori, che purtroppo si sono trovati davanti l’auto completamente distrutta e cinque ragazzi in condizioni gravissime. Per uno di loro, un 19enne, che probabilmente era alla guida della Fiat, non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo è deceduto già prima del trasporto in ospedale.

I quattro amici, invece, sono stati portati da Diano Marina al Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso di massima gravità. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 sia di Imperia che di Albenga, e le ambulanze della Croce d’Oro di Cervo e di Imperia e la Croce Rossa. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Diano Marina, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Sulle dinamiche, infatti, non si sa ancora nulla o quasi.

Stando a quanto ricostruito, la vittima ha perso il controllo della guida andando a sbattere contro il cancello di un meccanico. L’urto è stato così violento, che lo ha fatto rientrare di qualche metro. Altri accertamenti, però, sono ancora in corso.