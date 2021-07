A Forte dei Marmi sbarca il camp dei Galattici!

Il camp estivo ufficiale del Real Madrid approda a Forte dei Marmi dal 26 al 30 Luglio prossimi: tre punte di diamante tra gli ospiti

Un tocco di calcio internazionale arriva a Forte dei Marmi dal 26 al 30 luglio grazie all’intraprendenza di Simone Barazzotto e della sua PR Factory che per il primo anno ha voluto portare in Versilia il camp estivo ufficiale del Real Madrid organizzato dalla Fundaciòn Real Madrid, l’ente benefico che si occupa di promuovere in giro per il mondo l’immagine e i valori che hanno reso il Real Madrid il club migliore al mondo.

Grazie al patrocinio del Comune di Forte dei Marmi, ad ospitare i 5 giorni di allenamenti sarà il Centro Sportivo Aliboni di via Versilia. Gli allenamenti saranno curati da due anni “punte di diamante “ del team di allenatori della FRM, l’italiano Massimo Baggiani (allenatore professionista con esperienze in Italia e all’estero con AC Milan e Ascoli Calcio da quattro anni responsabile italiano dei Clinics FRM) e lo spagnolo Alejandro Salvador Huerta (allenatore Uefa Pro con esperienze in Inghilterra e Spagna in squadre di prime livello come Real Madrid e Valencia). Per dare un tocco di classe e di Versilia siamo orgogliosi di annunciare il terzo allenatore “d’eccezione” che ha accettato con entusiasmo di fare quest’esperienza: l’ex giocatore di Sampdoria e Lanerossi Vicenza Nicola Zanone.

“Questa collaborazione ci riempie di orgoglio” commenta Simone Barazzotto titolare di Simone Barazzotto PR Factory “il nostro obiettivo é offrire ai bambini della Versilia e ai turisti la possibilità di fare un’esperienza al camp estivo di una delle più grandi squadre del mondo. Un momento di ripartenza e di ritorno allo sport per i ragazzi. Per essere il primo anno siamo soddisfatti delle molte adesioni che sono arrivate. Ringrazio in anticipo la Fundacion Real Madrid, il suo coordinatore nazionale Giordy Gasparini, gli allenatori Baggiani e Salvador Huerta ed il mio grande amico Nicola Zanone che ha accettato il nostro invito a tornare in campo per regalare la sua esperienza ai giovani calciatori di domani”.

Sul campo saranno impiegate le più moderne tecnologie applicate al calcio come il pallone Smartball, che misura la potenza del tiro, oppure la Sportstation, computer con tecnologia laser che calcola velocità e traiettoria del dribbling. Tutti i partecipanti riceveranno la mitica “camiseta blanca”, ossia la divisa da gioco Adidas Real Madrid, oltre ad un pallone Adidas, una borraccia e la sacca porta-scarpini. Gli allenamenti saranno tutti i giorni dalle 10 alle 13 e il venerdì anche al pomeriggio con festa di chiusura e consegna degli attestati di partecipazione.