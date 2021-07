In un’intervista “on the road”, l’influencer Eva Bolognesi ci porta alla scoperta della sua Regione: “Ecco i luoghi del mio cuore”

L’Italia riparte finalmente anche nel settore turismo, sia grazie all’allentamento delle normative anti-covid, sia per la riapertura di tantissime attività ricettive.

Eva Bolognesi, famosa influecer toscana, ci apre le porte della sua terra per un viaggio fra terra e mare, che passa anche per la celebre Isola D’Elba, tra le mete da tenere in ampia considerazione se dovete ancora organizzare le vacanze.

Eva, la pandemia sembra in un momento di stallo e la voglia di tornare a viaggiare, a riscoprire la nostra bella Italia è tanta. Tu, sfruttando il tuo ruolo di influencer sei quasi diventata testimonial della tua Toscana…

Da quando è scoppiata la pandemia sono rientrata in Toscana per un lungo periodo. Per me la mia Regione è stata una vera riscoperta perché dopo 12 anni in cui tornavo solo per fare le vacanze e per passare qualche weekend, ho avuto modo di riviverla come se non mi fossi mai allontanata. Ma osservandola con occhi esterni. Ho cercato di vivere il più possibile all’aria aperta facendo sport e lunghe camminate e guardandomi molto di più intorno.

Firenze, Lucca, Livorno, Pisa sono città storiche che rendono orgoglio al nostro Paese. Secondo te siamo ancora capaci di attrarre turisti stranieri con le nostre bellezze architettoniche?

Assolutamente sì! Firenze, Lucca e Pisa offrono così tante cose da vedere: battisteri, musei, chiese, piazze famose in tutto il mondo che sicuramente meritano di essere visitate molte volte per poterne apprezzare le meraviglie e conoscerne una minima parte. Livorno è una città diversa da tutte le altre anche perché durante la seconda guerra mondiale è stata in gran parte rasa al suolo e successivamente ricostruita con uno stile non omogeneo, ha molto potenziale ma non è valorizzata come merita, sì sono di parte! Ma oggettivamente ci sono scorci sul mare bellissimi, la Terrazza Mascagni, e quartieri come “la Venezia” unici, inoltre trasmette un’atmosfera positiva che ti fa sentire di essere in qualche modo sempre in vacanza.

Poi c’è il turismo chiamiamolo “più estivo”. E la Toscana abbonda di location strategiche: per esempio Forte dei Marmi, Lido di Camaiore, Viareggio. Cosa piace veramente di questi posti?

La Toscana offre molto, per esempio località meravigliose come Forte dei Marmi, Lido di Camaiore, Viareggio e tante altre come anche Pietrasanta e Massarosa. Borghi pieni di arte e cultura che nonostante siano località turistiche non hanno perso l’immagine patinata che già raccontava Susanna Agnelli nel suo libro “Vestivamo alla marinara”. Ho tantissimi amici milanesi che non rinuncerebbero mai alla settimana o weekend al Forte anche per fare un salto all’affascinante mercatino del mercoledì o per passare una serata in celebri locali come la Capannina.

Spiegaci meglio.

Personalmente quando sono in zona Forte dei Marmi amo alloggiare presso il St. Mauritius Hotel che non è solo bellissimo e raffinato ma anche attrezzato di piscina e Spa. L’Hotel si trova all’interno dei giardini di Roma Imperiale, un luogo silenziosissimo a pochi minuti a piedi dal passeggio del Forte. Quello che fa davvero la differenza qui è la capacità di mettere al centro l’ospite e le sue esigenze! Tra i tantissimi Bagni assolutamente trendy, io di solito prediligo Elena Beach perché lo trovo elegante, curato nel particolare e con un ottimo ristorante. Si trova vicinissimo alla Capannina, oltre ai comodi lettini sotto le tende, c’è un’ampia zona relax, rigorosamente all’ombra ed è possibile pranzare e cenare con pesce freschissimo in un’area molto vicino al mare.

E non di minore importanza è l’Isola d’Elba, che però, rispetto a tanti altri atolli, offre scenari incantevoli tutto l’anno. Cosa si va a fare di interessante in terra isolana?

Sono legatissima a quest’isola perché parte della mia famiglia è originaria proprio di lì ed io la frequento fin da quando ero una bambina. L’Isola d’Elba ha il grande fascino di essere un territorio ricco di storia, dove regna la natura, le spiagge dorate ma anche quelle di sabbia scura e paesaggi particolari caratterizzati dalle miniere. Infatti non tutti sanno che l’isola più che da pescatori è stata abitata da minatori che estraevano il ferro, in alcuni paesi come Rio Marina e Capoliveri si possono ancora visitare le miniere.