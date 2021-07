L’Italia alza la coppa dopo un’estenuante batteria di rigori contro l’Inghilterra. Mattatore della serata Donnarumma che para l’ultimo rigore

L’Italia trionfa! Dopo i rigori gli uomini di mancini battono l’Inghilterra dopo una partita giocata con i nervi a fior di pelle. Siamo i campioni di Euro 2020.

La partita

Nella prima frazione di gioco l’Italia domina sul piano del possesso e delle occasioni create ma in vantaggio ci va l’Inghilterra al terzo minuto. Dopo una pericolosissima ripartenza è Shaw a farsi trovare pronto su cross di Trippier e ad insaccare di controbalzo battendo Donnarumma. Gli azzurri riescono pian piano a macinare gioco e ad alzare la testa affacciandosi a più riprese alla porta difesa da Pickford. L’occasione più pericolosa per gli uomini di Mancini arriva grazie a Chiesa che, dopo una stupenda serpentina a tagliare il campo, calcia di poco al lato con il sinistro dal limite dell’area.

Nella seconda metà di gara l’Italia scende in campo con un piglio diverso e comincia a pressare alto gli avversari già dal primo minuto di gioco. Diverse sono le proiezioni offensive azzurre con i Tre Leoni costretti a ripiegare con non poco affanno. L’uscita di Immobile per Berardi e il conseguente spostamento di Insigne al centro dell’attacco permette agli uomini di Mancini di macinare gioco con molta più qualità rispetto al primo tempo. Al 67′ Bonucci pareggia i conti aggredendo di rabbia la sfera nel cuore dell’area di rigore e scaraventandola in porta con il sinistro.

I tempi supplementari iniziano con Belotti che entra al posto di Insigne. Senza Il Magnifico l’Italia perde qualità di possesso e di conseguenza permette all’Inghilterra di crescere e di aggredire maggiormente rispetto a quanto fatto vedere nei tempi regolamentari. Anche i tempi supplementari terminano con un pareggio.

Tabellino e marcatori

Marcatori: 3′ Shaw; 67′ Bonucci; Berardi (R); Kane (R); Maguire (R); Bonucci (R); Bernardeschi (R);

Ammoniti: 47′ Barella (atterramento); 55′ Bonucci (atterramento); 84′ Insigne (eccesso di foga); 90+6′ Chiellini (atterramento);

Espulsi: -.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson (118′ Florenzi); Barella (55′ Cristante), Jorginho, Verratti (96′ Locatelli); Chiesa (86′ Bernardeschi), Immobile (55′ Berardi), Insigne (91′ Belotti).

All.: Mancini.

Inghilterra (5-2-3): Pickford; Trippier (70′ Saka), Walker (119′ Sancho), Stones, Maguire, Shaw; Philips, Rice (74′ Henderson) (119′ Rashford); Mount (90+8′ Grealish), Kane, Sterling.

All.: Southgate.