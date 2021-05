L’11 giungo prenderà il via Euro 2020, il primo torneo itinerante. I gironi, il format, gli stadi, l’albo d’oro e tutto ciò che serve per restare aggiornati

Iniziate il conto alla rovescia, manca pochissimo all’inizio di Euro 2020. L’Italia di Mancini si candida ad un ruolo da protagonista ma le avversarie da battere saranno molte e tutte di grande livello. Seguite la nostra guida per non perdervi nulla del primo torneo itinerante della storia, la sedicesima edizione.

I gironi, il calendario e la programmazione

La prima cosa che ogni appassionato vuole scoprire sono i sei gironi per qualificarsi agli ottavi di finale di Euro 2020. Ventiquattro squadre suddivise in sei gruppi. Tantissime partite in un calendario molto fitto, pronte ad essere trasmesse in diretta esclusiva. Ma dove possiamo vedere le partite dell’Italia?

CLICCA QUI PER CONOSCERE I GIRONI, IL CALENDARIO E DOVE VEDERE LE PARTITE

Il regolamento e il format

Quante squadre si qualificheranno agli ottavi, cosa succederà in caso di pari punti, ma molto più importante sarà determinare le migliori terze. I criteri di classificazione sono molti e potete trovarle QUI, insieme al format completo che genererà il tabellone di Euro 2020, con gli incroci già virtualmente decisi.

Gli stadi

In occasione del 60° anniversario della manifestazione, l’Uefa ha deciso di creare un torneo itinerante per Euro 2020. Gli stadi che ospiteranno le partite delle Nazionali saranno undici e potete trovarli proprio QUI.

L’albo d’Oro

Chi sarà la prossima Nazionale ad alzare l’ambita coppa di Euro 2020? Questo non possiamo saperlo, ma per farvi un’idea potete dare un’occhiata alle precedenti regine. Tra soprese e certezze, l’Europeo regala sempre il suo fascino.

CLICCA QUI PER L’ALBO D’ORO

I convocati

Ovviamente senza giocatori non si può scendere in campo e per queste vi abbiamo dedicato una finestra anche per i convocati di Euro 2020, per restare aggiornati e per avere già una lista a disposizione per il Fantacalcio, che anche per le competizioni estive non può mai mancare. TUTTI I CONVOCATI.