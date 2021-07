Tokyo2020, Volley: Italia da batticuore, rimontato il Canada al 5°

Lo spavento, la rimonta e la gioia: l’ItalVolley di Blengini vince al 5° set contro il Canada nella prima giornata a Tokyo2020

L’esordio dell’Italia maschile, vice-campione olimpica nel volley, è stato più duro del previsto. Gli azzurri di Gianlorenzo Blengini soffrono maledettamente contro il Canada e si aggrappano alla forza del gruppo per riprendere per i capelli una partita complicata e vincere soltanto al 5° set.

In un match dove Ivan Zaytsev è apparso sottotono, ci ha pensato Alessandro Michieletto (24 punti a referto) a dare una grande mano agli azzurri per venire a capo nel match inaugurale, storicamente il più difficile di tutti. E così è stato: già perché l’Italia di Blengini va sotto di due set (26-28, 18-25) e si è ritrovato 9-12 nel 3°. Da qui inizia la rimonta: un parziale di 16-9 rimette in corsa Juantorena e soci (25-21). La forza viene fuori ed il Canada inizia a vacillare: con il 25-18 del 4° si arriva così al tiebreak e gli azzurri completano l’opera col punteggio di 15-11 nel tiebreak.

“Abbiamo sofferto molto, sapevamo che sarebbe stata una prova difficile e non solo perché era la prima ma perché il Canada ha grande qualità e lo ha dimostrato. Ce lo aspettavamo, ma abbiamo saputo reagire e la parte psicologica non ci ha condizionato”, le parole del CT Gianlorenzo Blengini ai microfoni di Rai Sport al termine dell’incontro. Adesso per l’Italia ci sarà la sfida contro la Polonia, la più dura sulla carta in questa fase a gironi di Tokyo2020.