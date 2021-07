Tokyo2020, Tennis: Fognini-Sonego al 2° turno. Musetti-Errani out

Dolce amaro il 1° turno per il tennis italiano a Tokyo 2020: Fognini e Sonego si qualificano mentre Musetti ed Errani nettamente sconfitti

Esordio ufficiale per l’ItalTennis a Tokyo2020: in campo 4 italiani, tre al maschile (Fognini, Musetti e Sonego) ed una al femminile (Errani). Il bilancio è di due vittorie e purtroppo due sconfitte.

Per Fognini una vittoria più lottata del previsto: il tennista ligure deve sudare le famose ‘7 camicie’ nel primo set per venirne a capo per 6-4 dopo aver annullato due palle break a Sugita e sfruttando la chance nel 9° game per mettere la testa avanti e portarsi avanti nel punteggio. Nel secondo, l’azzurro va avanti 4-2 e sembra in controllo ma si ritrova a fronteggiare due palle break nell’ottavo gioco ed è bravo ad annullarle anche in questa circostanza, prima di rubare nuovamente il servizio all’avversario e chiudere sul 6-3. Nel 2° turno Fognini attenderà uno tra Gerasimov o Simon.

Nell’altra sfida Italia-Giappone, Lorenzo Sonego soffre maledettamente contro un Taro Daniel che ha provato in tutti i modi ad ottenere il successo tra le mura amiche. Il piemontese va sotto di un set 4-6 e di un break nel 2° con il nipponico che si porta sul 3-5 e la possibilità di chiudere il match. La testa di serie numero 13 però svolta la partita, riprendendo il parziale con il contro-break e trascinando al tiebreak il suo avversario, annullando anche match-point e vincendo 8-6 portandosi quindi sull’1-1. Nel 3° set decisivo, Sonego si porta avanti 2-0 ma si fa recuperare praticamente subito ed il parziale scorre quasi rapidamente verso il secondo tiebreak. Qui l’azzurro tira fuori gli artigli, annichilendo Daniel ed al 2° match point porta a casa la qualificazione al 2° turno olimpico. Per lui ci sarà il georgiano Basilashvili da affrontare.

La giornata italiana non era iniziata nel migliore dei modi: infatti i primi a scendere in campo erano stati Lorenzo Musetti (nel campo maschile) e Sara Errani (femminile). Per il classe 2002 è arrivata la sconfitta contro John Millman in due set (3-6 4-6) mentre l’azzurra è stata battuta nettamente dalla Pavljučenkova (0-6 1-6). Le ultime due azzurre a scendere in campo saranno Camila Giorgi e Jasmine Paolini, attesa nella notte tra sabato e domenica.