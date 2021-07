Tennis, tabellone maschile-femminile di Tokyo 2020: 6 italiani in corsa

Sorteggiato il tabellone per il campo maschile e femminile del tennis alle Olimpiadi di Tokyo 2020: Italia a caccia di una medaglia

Sempre meno all’inizio ufficiale di Tokyo 2020 ed anche per il tennis sono in corso gli ultimi preparativi sul cemento nipponico. Nella notte italiana è stato sorteggiato il tabellone nel campo maschile e femminile verso la finale per la Medaglia d’Oro.

Tra gli uomini il favorito numero 1 è Novak Djokovic, in corsa per il Grande Slam (manca solo US Open), ma caccia del primo titolo iridato ad una Olimpiade. Il serbo esordirà al 1° turno contro Dellien in un incontro agevole sulla carta. Occhi sugli italiani: dopo il forfait di Berrettini, restano in tre a presenziare nel tabellone. Musetti (che ha preso il posto di Sinner) esordirà contro l’australiano Millman e nel suo percorso vede come potenziale ostacolo proprio Djokovic agli ottavi di finale.

Scorrendo troviamo Lorenzo Sonego: il piemontese – unica testa di serie tra gli azzurri (13) dovrà vedersela contro il padrone di casa Taro Daniel (numero 110 del Ranking). Stesso discorso anche per Fabio Fognini, opposto a Sugita. Tra gli altri big, Zverev affronterà Lu al 1° turno mentre Medvedev se la vedrà contro Bublik, Tsitsipas contro Kohlschreiber ed infine Rublev avrà il padrone di casa Kei Nishikori.

Se nel maschile troviamo 3 italiani, altrettanto dicasi per il femminile: Sara Errani affronterà la Pavlyuchenkova, Camila Giorgi se la vedrà con Brady e, infine, Jasmine Paolini contro la Kvitova.

Di seguito, il tabellone maschile completo:

Ed ecco anche quello femminile: