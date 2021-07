L’Italia perde un suo Alfiere nel tennis per le Olimpiadi a Tokyo: Jannik Sinner ha annunciato la sua rinuncia ai Giochi. Rientra Musetti oppure no?

Jannik Sinner rinuncia alle Olimpiadi di Tokyo: l’altoatesino lo ha comunicato nella mattinata odierna attraverso un post sui propri canali social. La decisione è pervenuta dopo l’eliminazione al 1° turno di Wimbeldon.

Queste le parole del tennista azzurro: “Non è stata una decisione facile da prendere ma ho deciso di non partecipare ai Giochi Olimpici quest’anno. Rappresentare il mio paese è un privilegio ed un onore e spero di poterlo fare per tanti anni. La decisione è stata dettata dal fatto che non ho giocato il mio miglior tennis durante gli ultimi tornei e devo concentrare sulla mia crescità. Ho bisogno di questo tempo per lavorare sul mio gioco, il mio obbiettivo è diventare un miglior giocatore in campo e fuori. Sono pronto a mettermi ancora di più in gioco con l’obbiettivo di migliorare”.

“Sono sincero con voi e spero che potrete capire il mio ragionamento dietro a questa decisione. Sento che questa sia la scelta migliore per il mio futuro“, conclude Sinner nel suo messaggio.

E adesso? L’Italia potrebbere rimanere con tre atleti nel campo maschile vista la rinuncia di Sinner e potrebbe non esserci la possibilità di una sostituzione, visto che le liste sono state consegnate ufficialmente. Pertanto non dovrebbe esserci spazio per Lorenzo Musetti (fuori di poco nel Ranking) nell’affiancare i già presenti Berrettini, Fognini e Sonego. Il classe 2002 dovrebbe sperare in una Wild-Card, qualora gli venisse concesso di sostituire Sinner ma per ora non ci sono state comunicazioni in merito. Invece il campo femminile vedrà Camila Giorgi insieme a Jasmine Paolini.