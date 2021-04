Diletta Leotta, duro sfogo sui social: “Mi sono stancata”

- Consigliato per te -

Diletta Leotta si sfoga su Instagram dopo i recenti gossip su di lei

È con un lungo post su Instagram che Diletta Leotta ha rotto il silenzio. Dopo settimane di gossip, insinuazioni e anche un tapiro d’oro, la conduttrice sportiva ha deciso di lasciarsi andare ad uno sfogo. Negli ultimi mesi, la sua vita sentimentale è finita sotto i riflettori e sulla lingua di coloro che hanno insinuato che la sua storia con l’attore turco Can Yaman fosse soltanto una trovata pubblicitaria. Poi tra loro si è parlato di crisi a causa del flirt di Diletta con Ryan Friedkin, il figlio del proprietario della Roma.

“Ho sempre taciuto, finora. E, forse, ho sbagliato” ha esordito la Leotta nel post. “Mi illudevo, infatti, che prima o poi la buona informazione avrebbe avuto la meglio sul giornalismo-spazzatura. Perciò ho subito la quotidiana goccia di gossip-veleno; i fotografi sotto casa e in scooter dietro ogni mio spostamento; i droni fuori le finestre. Ma ora mi sono un po’ stancata“.

- Consigliato per te -

Poi prosegue: “Lo dico perché, leggendo le falsità acchiappa-click sui giornali che mi vengono riservate quotidianamente, chiunque può pensare che io sia una mangiauomini, una donna incapace di amare […] Spiegatemi perché, poi, una donna non può avere amici, ma sempre e solo amanti. Perché se incontro due volte un ragazzo simpatico per un aperitivo si parla subito di nuovo amore?“

Sono stati giorni difficili per Diletta Leotta che, una volta per tutte, ha deciso di fare chiarezza anche sul legame con Can: “Perché se frequento un attore, bellissimo, e siamo felici deve essere per forza una storia inventata? E perché se, nel rispetto del lockdown, rinuncio a un meraviglioso viaggio all’estero si parla di crisi fra noi?“, ha concluso, smentendo quindi le voci sulla fine della loro relazione.