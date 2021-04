Diletta Leotta riceve il tapiro d’oro per la fine della relazione con Can Yaman

Tapiro d’oro per Diletta Leotta. La conduttrice ha ricevuto il noto riconoscimento di Striscia La Notizia per le voci sulla presunta crisi con Can Yaman che avrebbe portato alla rottura. Raggiunta da Valerio Staffelli fuori dallo stadio San Siro di Milano, ha accettato il sesto tapiro ma ha replicato: “Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui si è tolto dai social per questioni di business“.

Potrebbe interessarti:

Nessuna crisi, quindi ma al contrario, il matrimonio si farà. Quella tra Diletta e Can è una storia chiacchieratissima: dalle prime foto insieme fino alla proposta di matrimonio. Se per alcuni si tratta di una finta, i diretti interessati si sono sempre mostrati felici e innamorati, almeno fino a qualche giorno fa, quando Can ha disattivato tutti i suoi profili social.

Il giornalista Santo Pirrotta a Ogni Mattina ha rivelato i motivi dietro alla presunta crisi: i due avrebbero litigato perché l’attore avrebbe chiesto alla Leotta di seguirlo in Turchia per qualche giorno ma lei si sarebbe rifiutata. E proprio questa decisione avrebbe causato la fine della loro storia. Che si tratti di una finzione? La Leotta intanto smentisce…