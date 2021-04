Il profilo Instagram dell’attore turno Can Yaman è sparito nel nulla. Ecco le ragioni della sua scelta

Il profilo dell’attore Can Yaman non si trova più su Instagram. La scelta sarebbe stata dettata dai continui attacchi ricevuti sul web, in particolare sulla sua vita privata, diventata ancora più chiacchierata dopo la notizia della storia con Diletta Leotta. In uno dei post più recenti, Yaman aveva infatti scritto: “Ci resti male, ti arrabbi per tutte le bugie e le illazioni gratuite fatte da chi non ti conosce minimamente. Vorresti replicare ad ogni post, chiamare ogni giornalista e chiedere una smentita. E tu vorresti difendere queste persone. Poi capisci che non ha senso“. Un segnale anticipatore tale commento?

Il via alla fibrillazione da parte delle sue fan, quando hanno scoperto l’accaduto. La pagina appare vuota, senza foto o video, e senza nessuna apparente spiegazione da parte di Yaman sulla sua decisione. L’ipotesi più sostenuta resta dunque quella sulle critiche ricevute dall’attore sulla sua vita privata. Su Twitter l’attore turco risulta già tra le tendenze, segno che la notizia non ha lasciato indifferenti le fan.

Can Yaman resta di fatto uno degli attori più in auge negli ultimi tempi, apprezzato ed acclamato in Italia, ancora più chiacchierato in seguito alla sua storia con la conduttrice sportiva Diletta Leotta. Da poco è infatti giunta notizia che le loro nozze verranno nuovamente rimandate. Secondo le fonti, la loro relazione procederebbe nel migliore dei modi, con tanto di proposta svolazzante dalla cima di un aereo, ed un anello di fidanzamento. Non è da escludere quindi che la scelta di cancellarsi dai social sia dovuta alle continue interferenze con il suo privato.

L’altra ipotesi del gesto inaspettato

Tra le altre ipotesi, vi è quella che sostiene l’esistenza di un profilo fake a suo nome, che si spaccerebbe per lui, e di cui avrebbe minato la credibilità. L’ hackeraggio avrebbe spinto Can Yaman a disattivare i profili per sicurezza, o per prevenire ulteriori danni. Inoltre, l’attore turco più di una volta aveva manifestato fastidio a causa dell’accanimento da parte delle sue fan e dei paparazzi. In occasione della notizia sulla sua storia con la Leotta, egli aveva commentato con un drastico “Fatti miei“. In un’altra occasione aveva anche disattivato i commenti.

Resta dunque un mistero tale decisione, che verrà risolto probabilmente nelle prossime ore.