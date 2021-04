Nasce il “Sophia Loren – Original Italian Food”, primo locale della catena di ristoranti dedicato all’attrice inaugurato a Firenze da Luciano Cimmino

A Firenze nasce un ristorante molto speciale, dedicato ad una delle più grandi attrici italiane. Il progetto è stato portato avanti con la collaborazione della stessa Sophia Loren. L’idea è quella di aprire altri locali anche a Napoli e Milano a Dubai e Miami, Hong Kong e Shanghai. “Quando mi è stato proposto di partecipare a questo progetto non ho avuto dubbi perché questo ristorante racchiude in sé alcune delle cose che più amo. La cucina italiana, i momenti di convivialità ad essa legati e poi diversi dei miei personaggi sono in qualche modo legati alla cucina” ha dichiarato la Loren.

La riuscita del progetto

Il ristorante è stato progettato dallo studio Redaelli e associati in collaborazione con Costa Group ed è caratterizzato da ampie vetrate che affacciano sul portico di via Brunelleschi. “Non è stato facile far diventare realtà un sogno iniziato nel 2014“, ha raccontato Luciano Cimmino. “Ma siamo stati ostinati e sicuri che questo giorno sarebbe arrivato. Sophia è stata la nostra musa ispiratrice per un’avventura innovativa e una sfida imprenditoriale. Un ristorante di qualità con prezzi alla portata di tutti e piatti della tradizione italiana”.