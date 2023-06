Diocesi Amalfi – Cava de’ Tirreni: è Don Beniamino D’Arco il nuovo vicario generale

di Rita Milione

E’ don Beniamino D’Arco il nuovo vicario generale della diocesi di Amalfi – Cava de’ Tirreni. L’annuncio è arrivato questa mattina, 27 giugno 2023 al termine della celebrazione Eucaristica che si è svolta ad Amalfi in occasione della festa che ricorda il miracolo di Sant’Andrea che difese la città dall’assalto dei saraceni. Mons Soricelli, recatosi in processione sulla tomba dell’Apostolo Andrea con S.E. Rev.ma Mons. Massimiliano Palinuro, Vicario Apostolico di Istanbul, che ha presieduto l’Eucarestia, il clero e il popolo di Dio, cosi si è espresso: “Sulla tomba dell’Apostolo Andrea, colgo l’occasione per comunicare a tutti la nomina del nuovo vicario generale, don Beniamino D’Arco, ringrazio di cuore don Osvaldo Masullo che ha svolto quest’incarico per molti anni”.

Biografia

Don Beniamino 56 anni, originario di Cava de’ Tirreni, ordinato presbitero nel 1991, ricopre altri incarichi in diocesi. Un percorso a servizio della diocesi tra pastorale nelle comunità e incarichi negli uffici di Curia.

Don Beniamino D’Arco, neo vicario generale della diocesi di Amalfi – Cava de’ Tirreni, è nato a Cava de’ Tirreni il 07 luglio 1966. E’ attualmente parroco di Santa Lucia. Ha due fratelli e una sorella, sposati e con figli. Dopo il diploma di maturità Magistrale, ha continuato gli studi teologici presso il Seminario Arcivescovile “Alessio Ascalesi” di Capodimonte, Napoli. Lì ha frequentato la facoltà teologica dell’Italia meridionale, sezione San Tommaso, terminati gli stuti teologici fu mandato a Roma per studiare diritto canonico presso la Pontifica Università Lateranense, dove nel 1991 ha conseguito il titolo di licenza in diritto canonico.

E’ stato ordinato presbitero il 06 luglio 1991 dal vescovo Depalma. Dopo l’esperienza svolta presso la parrocchia di Santa Maria delle Grazie al Trionfale in Roma, durante gli anni degli studi romani, rientrato in diocesi fu mandato come vice Parroco presso la parrocchia di Santa Lucia nel novembre del 1992 e a febbraio del 1994, ne divenne Parroco succedendo a don Carlo Papa.

Nella Comunità Luciana si è distinto, lungo il corso di questi anni, per aver riaperto al culto la chiesa parrocchiale chiusa dal terremoto del 1980, l’aver realizzato nuove e moderne strutture al servizio dell’attività pastorale, l’aver promosso la nascita del museo della Civiltà Contadina, l’aver dato nuovo impulso alla Scuola dell’Infanzia parrocchiale “Raffaele Baldi”. Gli anni vissuti a Santa Lucia, sono stati e sono per don Beniamino anni di tanto lavoro al servizio degli anziani, delle famiglie e dei giovani senza mai venir meno agli impegni che di volta in volta gli Arcivescovi che si sono succeduti nella guida dell’Arcidiocesi, Mons Depalma e Mons Orazio gli hanno affidato.

Molti sono stati e sono tuttora gli incarichi che don Beniamino ricopre in diocesi, essi vanno dal campo amministrativo a quello giudiziario, è infatti il Vicario Giudiziale della diocesi, l’economo del Seminario di Cava, Responsabile dell’Opera Pia Di Mauro e Promotore di Giustizia presso il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano. Il 27 giugno 2023 il vescovo Soricelli lo ha nominato Vicario Generale della diocesi. Il Vicario Generale assiste il Vescovo nella guida dell’intera Diocesi, è il suo sostituto e ha in tutto ciò che non è espressamente riservato al Vescovo la competenza amministrativa ordinaria e generale nell’attuazione delle disposizioni ecclesiali. Affidiamo all’intercessione dell’Apostolo Andrea e del Vescovo Adiutore, il nuovo servizio affidato a don Beniamino, nella consapevolezza che il suo servizio, in stretta comunione con il Vesco Orazio, possa essere utile per tutta l’intera arcidiocesi di Amalfi – Cava de’ Tirreni.