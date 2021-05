Dipinto di Picasso battuto all’asta da Christie’s per oltre 100 milioni di dollari, a New York, dopo una battaglia durata 20 minuti

Si chiama ‘Donna seduta vicino a una finestra (Marie-Thérèse)‘ ed è un dipinto di Picasso. Ieri è stato venduto ad un’asta organizzata da Christie’s a New York, per la modica (si fa per dire) somma di 103,4 milioni di dollari. La tela, dipinta nel 1932, è 1,46 x 1,14 metri era stata venduta a 90 milioni ed è salita a 103 dopo una serrata battaglia durata circa 20 minuti tra i partecipanti all’asta. Il dipinto rappresenta l’amante e musa di Pablo Picasso, Marie-Thérèse Walter. Con quest’asta ha visto quasi raddoppiare il suo valore iniziale, stimato da Christie’s a 55 milioni di dollari.

Picasso ha trascorso la seconda parte della sua vita in Francia. Fu lì, che durante il matrimonio burrascoso con la moglie Olga Khokhlova, iniziò una relazione con Marie-Thèrèse Walter, all’epoca appena diciassettenne. Erano due anni che un dipinto non superava i 100 milioni di dollari. L’ultima volta toccò ad una copia della serie ‘Meulet’ di Monet, battuta a oltre 110 milioni di dollari, da Sotheby’s, sempre a New York.