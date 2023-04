Diritti tv Serie A: ipotesi co-esclusiva Sky-DAZN e una partita ad Amazon

di Redazione ZON

Arrivano delle possibili novità per quanto riguarda i diritti tv della Serie A: a partire dalla prossima stagione è possibile che non ci sarà più un’esclusiva assoluta per la trasmissione delle partite, come quella attuale di DAZN.

La Repubblica ipotizza quindi la possibilità che le partite potrebbero essere affidare in co-esclusiva tra le attuali emittenti che posseggono i diritti delle partite di Serie A, ossia DAZN e Sky. L’ipotesi più precisa sarebbe che 9 delle 10 partite settimanali saranno trasmesse dai due canali sportivi mentre la rimanente potrebbe essere trasmessa in esclusiva assoluta da un’altra piattaforma. L’ipotesi più probabile è che ad assicurarsela possa essere Amazon, che già oggi trasmette una partita di Champions League a settimana per ogni turno.

In ogni caso, la co-esclusiva dei diritti tv della Serie A potrebbe finalmente lasciare la possibilità ai tifosi di potersi abbonare alla propria piattaforma preferita per seguire le partite di calcio. Quindi è da vedere se l’ipotesi sarà stata giusta quando la Lega Serie A renderà noto a maggio il bando valido a partire dal 2024.