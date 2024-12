Natale a Salerno: restrizioni per i locali del centro

di Redazione ZON

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha firmato un’ordinanza che introduce restrizioni a partire dal 24 dicembre 2024 fino all’8 gennaio 2025, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza durante le festività natalizie e di inizio anno. Il provvedimento, pubblicato sull’albo pretorio del Comune, definisce un’ampia area urbana soggetta ai divieti, comprendente la zona tra il mare e la linea ferroviaria Salerno–Vietri, arrivando fino a via Salvatore de Renzi, il fiume Irno, la gradinata De Santis–Piazza Alario–Traversa Marcina. È stata inoltre ampliata la Z.P.R.U., includendo vie come Pellecchia, Amaturo, largo Lombardi, piazza Casalbore, via dei Principati, via Pietro da Eboli (Trincerone Ferroviario) e via Dalmazia.

I divieti in dettaglio

A partire dalle ore 8 del 24 dicembre 2024 fino alle ore 8 del 7 gennaio 2025, sarà vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche, superalcoliche e analcoliche in bottiglie, bicchieri o contenitori di vetro, così come in lattine di alluminio. Il divieto riguarda pubblici esercizi, attività artigianali, esercizi commerciali di vicinato , distributori automatici e venditori ambulanti.

Inoltre, è vietata la consumazione su pertinenze esterne, su suolo pubblico o su spazi privati aperti al pubblico di bevande alcoliche, superalcoliche e analcoliche servite in bottiglie, bicchieri di vetro o lattine. Questo divieto si applica negli stessi orari e nella medesima area.

Infine, è vietato abbandonare rifiuti in modo incontrollato nelle aree interessate dal provvedimento.

L’ordinanza mira a prevenire situazioni di pericolo e a garantire un clima di maggior serenità nelle zone più frequentate della città durante le festività.