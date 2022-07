DL Aiuti, la Camera approva con 410 voti favorevoli

La Camera dei deputati ha votato la fiducia al DL Aiuti, approvato con 410 voti favorevoli. I voti contrari sono invece 49, uno solo invece ha deciso di astenersi dal voto. La fiducia era largamente attesa, con le forze politiche schierate a favore del si non senza polemiche, soprattutto sul versante M5S.

In particolare, come riporta il Corriere, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha incontrato ieri il suo successore, consegnandogli un documento in 9 punti con le condizioni del Movimento per continuare a sostenere l’esecutivo. “Noi diamo la fiducia oggi ma attendiamo delle risposte. Ci aspettiamo misure a lungo termine che aiutino i cittadini. Ci aspettiamo conferma del reddito di cittadinanza senza se e senza ma, il salario minimo, transizione ecologica vera, il superbonus. Sono per noi sono punti fondamentali per costruire il proseguimento di questa esperienza di governo. Sono condizioni imprescindibili” aggiunge Luigi Gallo.