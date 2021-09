Dodici Due: la storia di Alice, ragazza vittima di bullismo

Dodici Due: la data che ha cambiato la vita di Alice, giovane studentessa vittima di bullismo. Ecco la sua storia raccontata da Luca Pagliari

DODICI DUE: LA STORIA DI ALICE, VITTIMA DI BULLISMO E CYBERBULLISMO– Alice è una studentessa giovane, dal carattere forte, dalla spiccata personalità. La sua vita cambia però drasticamente quando, durante la sua esperienza scolastica, finisce nel mirino di alcuni bulli. Alle medie infatti, un gruppo di ragazzi inizia a renderle l’esistenza un vero e proprio incubo. Alice subisce in silenzio, si chiude, per cercare di evadere da quegli atti di bullismo e cyberbullismo.

Inoltre, il branco inizia a offendere Alice con insulti anche a sfondo sessista, a scuola e fuori dall’ambiente in cui si studia. Per 5 infiniti anni si trascina queste problematiche tenendosi tutto dentro, non parlandone con nessuno, nemmeno a casa coi genitori. Alice sta male, non riesce più a reggere quel clima, ma nella sua vita sta per accadere qualcosa di sconvolgente, in senso positivo fortunatamente.

Il Dodici Due 2016 infatti, una volta finito un incontro sul bullismo tenutosi proprio nel teatro della sua città, Alice trova il coraggio di raccontare a Luca Pagliari la sua delicatissima storia, ricca di sofferenze e problematiche. Parlare di quel peso che le opprimeva la vita, condividerlo finalmente con qualcuno, è una svolta non da poco. L’autore, ha scritto il libro che racconta proprio la testimonianza della giovane studentessa, intitolandolo non a caso, #Dodicidue.

Alice si sente meglio, alleggerita dopo aver tirato fuori quel “peso” che era diventato ormai insostenibile, difficile da nascondere agli altri. Oggi la ragazza è la protagonista di un docufilm, dedicato appunto alla sua esperienza e incontra tantissimi ragazzi, che hanno sofferto proprio come lei di bullismo e cyberbullismo. La giovane li invita a parlare e non a tenersi tutto per se come invece faceva lei.

